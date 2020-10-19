"Вест Бромвич" и "Бернли" не выявили победителя в матче АПЛ

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"Вест Бромвич" и "Бернли" не выявили победителя в матче АПЛ

В матче 5-го тура чемпионата Англии "Вест Бромвич" и "Бернли" сыграли вничью со счетом 0:0.

"Вест Бромвич" набрал два очка, покинул зону вылета и занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Бернли" с одним очком поднялся на 18-ю позицию.

"Вест Бромвич" Вест Бромвич - "Бернли" Бернли - 0:0

"Вест Бромвич": Джонстон, Иванович, Хегази, Таунсенд, Ферлонг, Диангана, Галлахер, Ливермор, Кровинович (Сойерс, 79), Матеус Перейра, Грант (Робинсон, 73).

"Бернли": Поуп, Лонг, Питерс, Тарковски, Тэйлор, Браунхилл, Вествуд, Гудмундссон (Брэйди, 69), Макнил, Барнс (Родригес, 77), Вуд.

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