"Вест Бромвич" и "Ньюкасл" не выявили победителя в матче АПЛ

В матче 27-го тура чемпионата Англии "Вест Бромвич" и "Ньюкасл" сыграли вничью со счетом 0:0.

"Ньюкасл", набрав 27 очков, вышел на 16-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Вест Бромвич" с 18 очками остался в зоне вылета на 19-й позиции.

"Вест Бромвич" – "Ньюкасл" - 0:0

"Вест Бромвич": Джонстон, О`Ши, Бартли, Ферлонг, Мэйтленд-Найлз, Йокушлу, Филлипс, Матеус Перейра, Галлахер, Таунсенд, Диань.

"Ньюкасл": Дубравка, Крафт, Кларк, Дамметт, Ласселс, Хендрик (Гэйл, 57), Шелви, Уиллок, Хэйден, Фрэйзер, Жоэлинтон.

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