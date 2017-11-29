"Вест Бромвич" и "Ньюкасл" сыграли вничью, "Брайтон" и "Кристал Пэлас" голов не забили

Завершились два матча 14-го тура чемпионата Англии. "Вест Бромвич" ведя в счете с преимуществом в два мяча, упустил победу над "Ньюкаслом". "Брайтон" и "Кристал Пэлас" отыграли встречу без голов.

"Вест Бромвич" – "Ньюкасл" - 2:2 (1:0)

Голы: Робсон-Кану, 45 - 1:0, Филд, 56 - 2:0, Кларк, 59 - 2:1, Эванс, 83 (автогол) - 2:2

"Вест Бромвич": Фостер, Хегази, Гиббс (Макклейн, 80), Ньом, Эванс, Бэрри (Якоб, 67), Ливермор, Филд (Крыховяк, 84), Филлипс, Робсон-Кану, Рондон.

"Ньюкасл": Дарлоу, Лежен, Мбемба, Йедлин, Кларк, Мерфи (Ааронс, 64), Мерино, Хэйден (Шелви, 80), Ритчи, Перес, Хоселу (Митрович, 73).

"Брайтон" – "Кристал Пэлас" - 0:0

"Брайтон": Райан, Даффи, Зуттнер, Сальтор, Данк, Проппер, Гросс (Браун, 82), Стивенс, Кнокерт, Искьердо (Марч, 71), Мюррей (Хемед, 85).

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Сако, Томкинс, Уорд, Шлупп, Кабай (Макартур, 66), Миливоевич, Лофтус-Чик, Заа, Таунсенд, Бентеке.

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