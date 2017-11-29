"Вест Бромвич" и "Ньюкасл" сыграли вничью, "Брайтон" и "Кристал Пэлас" голов не забили

Теги вест бромвич альбионньюкасл юнайтедбрайтон & хоув альбионкристал пэлас

"Вест Бромвич" и "Ньюкасл" сыграли вничью, "Брайтон" и "Кристал Пэлас" голов не забили

Завершились два матча 14-го тура чемпионата Англии. "Вест Бромвич" ведя в счете с преимуществом в два мяча, упустил победу над "Ньюкаслом". "Брайтон" и "Кристал Пэлас" отыграли встречу без голов.

"Вест Бромвич" – "Ньюкасл" - 2:2 (1:0)
Голы: Робсон-Кану, 45 - 1:0, Филд, 56 - 2:0, Кларк, 59 - 2:1, Эванс, 83 (автогол) - 2:2

"Вест Бромвич": Фостер, Хегази, Гиббс (Макклейн, 80), Ньом, Эванс, Бэрри (Якоб, 67), Ливермор, Филд (Крыховяк, 84), Филлипс, Робсон-Кану, Рондон.

"Ньюкасл": Дарлоу, Лежен, Мбемба, Йедлин, Кларк, Мерфи (Ааронс, 64), Мерино, Хэйден (Шелви, 80), Ритчи, Перес, Хоселу (Митрович, 73).

"Брайтон" – "Кристал Пэлас" - 0:0

"Брайтон": Райан, Даффи, Зуттнер, Сальтор, Данк, Проппер, Гросс (Браун, 82), Стивенс, Кнокерт, Искьердо (Марч, 71), Мюррей (Хемед, 85).

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Сако, Томкинс, Уорд, Шлупп, Кабай (Макартур, 66), Миливоевич, Лофтус-Чик, Заа, Таунсенд, Бентеке.

Не пропустите: Жаркая концовка и справедливый итог: "Лестер" обыгрывает "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Реал" предложит за Неймара 250 миллионов евро

"Реал" предложит за Неймара 250 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 13 37
2 Манчестер Юнайтед 13 29
3 Челси 13 26
4 Арсенал Лондон 13 25
5 Тоттенхэм 13 24
6 Ливерпуль 13 23
7 Бернли 13 22
8 Уотфорд 13 21
9 Брайтон & Хоув Альбион 13 16
10 Саутгемптон 13 16
11 Хаддерсфилд Таун 13 15
12 Лестер Сити 13 14
13 Борнмут 13 14
14 Ньюкасл Юнайтед 13 14
15 Сток Сити 13 13
16 Эвертон 13 12
17 Вест Бромвич Альбион 13 11
18 Вест Хэм Юнайтед 13 10
19 Суонси Сити 13 9
20 Кристал Пэлас 13 8
Полная таблица

топ-5 тегов