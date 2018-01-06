"Вест Бромвич" и "Саутгемптон" прошли в следующий раунд Кубка Англии и другие результаты 1/32 финала
Представляем результаты 1/32 финала Кубка Англии.
Уиком – Престон 1:5
Голы: Харроп, 2 - 0:1, Браун, 38 - 0:2, О`Нин, 45 - 1:2, Хорган, 50 - 1:3, Браун (пен), 78 - 1:4, Харроп, 85 - 1:5
"Фулхэм" – "Саутгемптон" 0:1
Гол: Уорд-Проуз, 29 - 0:1
"Фулхэм": Баттон, Сессеньон, Калас (Оджо, 66), Рим, Фредерикс, Юхансен, Макдоналд (Кебано, 56), Пьязон, Норвуд, Одои, Руй Фонте (Камара, 76).
"Саутгемптон": Маккарти, Стивенс, Бертран, Беднарек, Йосида, Ромеу, Хейбьерг (Лемина, 80), Дэвис, Уорд-Проуз, Буфаль (Редмонд, 70), Лонг (Габбьядини, 86).
Предупреждения: Макдоналд (50), Беднарек (72).
"Вулверхэмптон" – "Суонси" 0:0
"Кардифф" – "Мэнсфилд" 0:0
"Блэкберн" – "Халл" 0:1
Гол: Айна, 58 - 0:1
КПР – "МК Донс" 0:1
Гол: Сиссе, 60 - 0:1
"Брентфорд" – "Ноттс Каунти" 0:1
Гол: Стид, 65 - 0:1
"Йовил" – "Брэдфорд" 2:0
Голы: Барнс, 61 - 1:0, Грин, 76 - 2:0
"Болтон" – "Хаддерсфилд" 1:2
Голы: ван Ла Парра, 51 - 0:1, Уильямс, 52 - 0:2, Оседе, 64 - 1:2
"Болтон": Ховард, Оседе, Биверс, Литтл (Холл, 85), Робинсон, Амеоби (Нун, 76), Мораиш, Вела (King, 85), Уитер, Уилбрэм, Ле Фондр.
"Хаддерсфилд": Коулмэн, Конголо, Мэлоун, Хефеле (Уайтхэд, 85), Смит, Сабири, Уильямс, Хогг, Лолли (Биллинг, 76), Депуатр, Кванер (ван Ла Парра, 39).
Предупреждения: Вела (18), Хефеле (40), Амеоби (54), Коулмэн (88).
"Ковентри" – "Сток Сити" 2:1
Голы: Уиллис, 24 - 1:0, Адам (пен), 54 - 1:1, Гриммер, 68 - 2:1
"Ковентри": О`Брайен, Уиллис, Стоукс, Гриммер, Дэвис, Дойл, Бэйлисс, Шипли (Хэйнс, 85), Биаму, Макналти, Магуайр-Дрю (Стивенсон, 63).
"Сток Сити": Батленд, Кэмерон (Крауч, 52), Виммер, Эдвардс, Зума, Адам (Шакири, 75), Аллен, Айрленд (Шупо-Мотинг, 73), Собхи, Берахино, Диуф.
Предупреждения: Айрленд (26), Аллен (36).
"Ипсвич" – "Шеффилд Юнайтед" 0:1
Гол: Томас, 25 - 0:1
"Миллуолл" – "Барнсли" 4:1
Голы: Поттс, 11 - 0:1, О`Брайен, 35 - 1:1, Томпсон, 47 - 2:1, О`Брайен, 56 - 3:1, Оньединма, 51 - 4:1
"Ньюкасл" – "Лутон" 3:1
Голы: Перес, 30 - 1:0, Перес, 36 - 2:0, Шелви, 39 - 3:0, Хилтон, 49 - 3:1
"Ньюкасл": Вудмен, Ласселс (Хэйден, 31), Дамметт, Манкильо, Кларк, Мерфи, Мерино (Севе, 80), Шелви (Диаме, 71), Ритчи, Перес, Гэйл.
"Лутон": Штех, Ри, Маллинз, Поттс, Раддок-Мпанзу (Корник, 54), Ли, Джастин, Шинни (Гэмбин, 82), Берри, Хилтон, Коллинз (Ли, 68).
Предупреждения: Хилтон (29), Дамметт (59), Шелви (62), Хэйден (67).
"Стивенейдж" – "Рединг" 0:0
"Уотфорд" – "Бристоль Сити" 3:0
Голы: Каррильо, 37 - 1:0, Дини, 57 - 2:0, Капу, 85 - 3:0
"Уотфорд": Гомес, Ваге, Зегелар, Янмат, Кабаселе, Дукуре (Уотсон, 81), Каррильо (Ришарлисон, 69), Перейра (Холебас, 69), Клеверли, Капу, Дини.
"Бристоль Сити": Стил, Магнуссон, Келли, Вайнер, Флинт, Элиассон, Смит (Пэк, 46), Edwards, Тэйлор (Энгвалль, 62), Вудроу (Хиндз, 77), Лемонхай-Эванс.
Предупреждение: Кабаселе (30).
"Карлайл Юнайтед" – "Шеффилд Уэнсдей" 0:0
"Донкастер" – "Рочдейл" 0:1
Гол: Эндрю, 18 - 0:1
"Эксетер" – "Вест Бромвич" 0:2
Голы: Рондон, 2 - 0:1, Родригес, 25 - 0:2
"Эксетер": Пим, Арчибальд-Хенвилл, Сиборн, Мокси, Тиллсон, Боатенг (Джеймс, 63), Тэйлор, Харли (Джей, 87), Суини, Макалинден (Холмс, 55), Стокли.
"Вест Бромвич": Фостер, Маколи, Гиббс (Робсон-Кану, 12), Ньом, Хегази, Крыховяк (Ливермор, 85), Бэрри, Брант, Макклейн, Родригес (Филд, 69), Рондон.
Предупреждения: Суини (42), Арчибальд-Хенвилл (53), Родригес (64).
"Борнмут" – "Уиган" 2:2
Голы: Григг, 4 - 0:1, Хайндмен (аг), 29 - 0:2, Муссе, 55 - 1:2, Кук, 90 - 2:2
"Астон Вилла" – "Питерборо" 1:3
Голы: Дэвис, 8 - 1:0, Мэрриотт, 75 - 1:1, Тафазолли, 83 - 1:2, Мэрриотт, 90 - 1:3
"Бирмингем" – "Бертон" 1:0
Гол: Галлахер, 56 - 1:0
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