"Вест Бромвич" и "Сток Сити" поделили очки

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"Вест Бромвич" и "Сток Сити" поделили очкиВ матче 3-го тура английской Премьер-Лиги "Вест Бромвич" на своем поле сыграл вничью со "Сток Сити".

"Вест Бромвич" - "Сток Сити" - 1:1

Голы: Родригес, 61 - 1:0, Крауч, 77 - 1:1.

"Вест Бромвич": Фостер, Ньом, Доусон, Хегази, Брант, Бэрри, Ливермор, Филлипс (Макклин, 74), Моррисон (Якоб, 70), Родригес (Бурк, 88), Рондон.

"Сток Сити": Батленд, Зума, Шоукросс, Инди, Кэмерон (Собхи, 69), Флетчер, Аллен, Питерс, Шакири, Хесе (Крауч, 62), Чупо-Мотинг.

Напомним, в параллельном матче "Челси" обыграл "Эвертон". | soccernews.ru

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