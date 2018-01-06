"Вест Бромвич" интересуется защитником "Арсенала"

Защитник "Арсенала" Матье Дебюши привлёк внимание "Вест Бромвича", сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, "дрозды" рассчитывают подписать 32-летнего француза во время зимнего трансферного окна.

В этом сезоне Дебюши сыграл за "Арсенал" 6 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с "канонирами" истекает летом 2019 года.

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