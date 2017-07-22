"Вест Бромвич" - "Кристал Пэлас" - 0:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча за третье место Кубка АПЛ в Азии между "Вест Бромвичем" и "Кристал Пэлас".

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