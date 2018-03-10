"Вест Бромвич" - "Лестер" - 1:4, "Вест Хэм" - "Бернли" - 0:3 (обзоры)

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"Вест Бромвич" - "Лестер" - 1:4, "Вест Хэм" - "Бернли" - 0:3 (обзоры)

Представляем вашему вниманию обзоры матчей АПЛ.

"Вест Бромвич" - "Лестер"

"Вест Хэм" - "Бернли"

Читайте также: "Лестер" добыл выездную победу над "Вест Бромвичем" и другие результаты 30-го тура АПЛ. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 29 78
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 30 60
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 29 45
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 30 37
10 Уотфорд 29 36
11 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
12 Борнмут 29 33
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 30 31
16 Вест Хэм Юнайтед 30 30
17 Саутгемптон 30 28
18 Кристал Пэлас 30 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 30 20
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