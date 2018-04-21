"Вест Бромвич" – "Ливерпуль" - 2:2 (обзор)

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"Вест Бромвич" – "Ливерпуль" - 2:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 35-го тура АПЛ между "Вест Бромвичем" и "Ливерпулем".

Не пропустите: Драма на "Хоуторнс": "Вест Бромвич" вырывает ничью у "Ливерпуля". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 33 87
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 35 71
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 34 63
6 Арсенал Лондон 33 54
7 Бернли 34 52
8 Лестер Сити 34 44
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 33 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 34 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Вест Хэм Юнайтед 33 35
15 Хаддерсфилд Таун 34 35
16 Кристал Пэлас 34 34
17 Суонси Сити 33 33
18 Саутгемптон 34 29
19 Сток Сити 34 28
20 Вест Бромвич Альбион 35 25
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