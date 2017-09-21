"Вест Бромвич" - "Манчестер Сити" - 1:2 (обзор)

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"Вест Бромвич" - "Манчестер Сити" - 1:2 (обзор)Смотрите видеообзор матча 1/16 финала кубка английской лиги, в котором "Манчестер Сити" одержал волевую победу в гостях над "Вест Бромвичем".


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Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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