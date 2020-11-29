"Вест Бромвич" минимально переиграл "Шеффилд"

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"Вест Бромвич" минимально переиграл "Шеффилд"

В рамках 10-го тура АПЛ "Вест Бромвич" одолел "Шеффилд".

"Вест Бромвич" - "Шеффилд Юнайтед" 1:0

Гол: Галлахер, 13 - 1:0

"Вест Бромвич": Джонстон, Бартли, Иванович, Ферлонг, Аджайи, Матеус Перейра, Галлахер, Робинсон (Робсон-Кану, 65), Сойерс, Таунсенд (Филлипс, 75), Грант (Кровинович, 75).

"Шеффилд Юнайтед": Рэмсдейл, Лоу, Башем, Иган, Болдок, Берге, Флек, Берк (Муссе, 74), Норвуд (Брюстер, 54), Брайан (Ландстрем, 63), Макберни.  

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