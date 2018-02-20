"Вест Бромвич" может уволить главного тренера

Главный тренер "Вест Бромвича" Алан Пардью близок к увольнению со своего поста, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, руководство "дроздов" может отправить в отставку 56-летнего специалиста в случае поражения команды от "Хаддерсфилда" в ближайшую субботу.

Напомним, что Пардью возглавил "Вест Бромвич" в конце ноября прошлого года, однако при нём была одержана только одна победа в 13 играх АПЛ.

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