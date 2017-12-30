"Вест Бромвич" надолго теряет Шадли

Полузащитник "Вест Бромвича" Насер Шадли получил травму бедра в недавнем матче против "Сток Сити", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, сроки восстановления 28-летнего бельгийца составят порядка двух месяцев.

В этом сезоне Шадли сыграл за "Вест Бромвич" всего 4 матча и забил 1 гол.

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