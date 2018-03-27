"Вест Бромвич" находится на грани финансового краха, об этом рассказал новый исполнительный директор клуба Марк Дженкинс.

"В следующем финансовом отчёте нас ждут значительные потери. Наши зарплаты, трансферные и арендные суммы на рекордном уровне, а мы в подвале таблицы. Мы близки к лимитам. У нас нет денег даже на зарплаты" - цитирует функционера Sky Sports.

По итогам 31 тура "Вест Бромвич" занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ. От спасительной 17-й позиции "дроздов" отделяют 10 очков.

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