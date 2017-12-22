"Вест Бромвич" намерен купить форварда "Ньюкасла"

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"Вест Бромвич" намерен купить форварда "Ньюкасла"

Нападающий "Ньюкасла" Александар Митрович стал трансферной целью "Вест Бромвича", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "дрозды" хотят купить 23-летнего футболиста в январе. Если переговоры по переходу серба не увенчаются успехом, то клуб намерен переключить внимание на Дэнни Ингса из "Ливерпуля" или Ричмонда Боачи из "Црвены Звезды".

Стоит отметить, что Митрович испытывает проблемы в этом сезоне с игровой практикой - на его счету всего 7 матчей, в которых он забил 2 гола. 

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