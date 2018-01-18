"Вест Бромвич" назвал цену на Эванса, которым интересуется "Манчестер Сити" и "Арсенал"

"Вест Бромвич" назвал цену на своего защитника Джонни Эванса, информирует The Sun.

Так, по сведениям издания, расстаться со своим 30-летним беком, которым активно интересуются лондонский "Арсенал" и "Манчестер Сити", "дрозды" будут готовы уже в текущее трансферное окно, если по нему поступит предложение в размере не менее 26-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Эванс забил 2 мяча в 21 матче за "Вест Бромвич".

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