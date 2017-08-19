"Вест Бромвич" назвал сумму, за которую готов отпустить Эванса в "Манчестер Сити"

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"Вест Бромвич" назвал сумму, за которую готов отпустить Эванса в "Манчестер Сити"

"Вест Бромвич" назвал стоимость защитника Джонни Эванса, которым интересуется "Манчестер Сити", сообщает The Times.

По сведениям издания, "дрозды" готовы отпустить футболиста, если поступит предложение в размере 33 миллионов евро.

Сообщается, что если Эванс уйдет из "Вест Бромвича", то клуб попробует подписать защитника "Ливерпуля" Мамаду Сако.

Читайте также: "Вест Бромвич" отказал "Манчестер Сити" в трансфере Эванса. | http://soccernews.ru  

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