"Вест Бромвич" назвал сумму, за которую готов отпустить Эванса в "Манчестер Сити"

"Вест Бромвич" назвал стоимость защитника Джонни Эванса, которым интересуется "Манчестер Сити", сообщает The Times.

По сведениям издания, "дрозды" готовы отпустить футболиста, если поступит предложение в размере 33 миллионов евро.

Сообщается, что если Эванс уйдет из "Вест Бромвича", то клуб попробует подписать защитника "Ливерпуля" Мамаду Сако.

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