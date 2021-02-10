"Вест Бромвич" не стал подписывать Ахмеда Мусу

Бывший форвард ЦСКА Ахмед Муса не перейдет в "Вест Бромвичем", сообщает Daily Express.



Нападающий, который сейчас прибывает в статусе свободного агента, провел несколько тренировок под руководством Сэма Эллардайса. Однако нигериец не смог убедить главного тренера заключать с ним контракт.

Последним клубом в карьере Мусы был "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.

В прошлом сезоне 28-летний футболист сыграл в 24 матчах и смог забить лишь 2 гола. В текущем сезоне игрок только раза вышел на поле.