"Вест Бромвич" объявил о назначении Пардью

Новым главным тренером "Вест Бромвича" назначен Алан Пардью, сообщает официальный твиттер клуба.

"Дрозды" подписали со специалистом контракт до лета 2020 года. На этом посту Пардью сменил ранее уволенного Тони Пулиса. В данный момент "Вест Бромвич" занимает 16 место в Премьер-лиге.

56-летний Пардью за свою карьеру тренировал "Рединг", "Вест Хэм", "Чарльтон", "Саутгемптон", "Ньюкасл" и "Кристал Пэлас". Особых успехов не добивался.

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