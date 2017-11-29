"Вест Бромвич" объявил о назначении Пардью

Теги вест бромвич альбион

"Вест Бромвич" объявил о назначении Пардью

Новым главным тренером "Вест Бромвича" назначен Алан Пардью, сообщает официальный твиттер клуба.

"Дрозды" подписали со специалистом контракт до лета 2020 года. На этом посту Пардью сменил ранее уволенного Тони Пулиса. В данный момент "Вест Бромвич" занимает 16 место в Премьер-лиге.

56-летний Пардью за свою карьеру тренировал "Рединг", "Вест Хэм", "Чарльтон", "Саутгемптон", "Ньюкасл" и "Кристал Пэлас". Особых успехов не добивался.

Не пропустите: Косиельни определился со своим следующим клубом. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Гремио" выиграл Кубок Либертадорес

"Гремио" выиграл Кубок Либертадорес

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 13 37
2 Манчестер Юнайтед 14 32
3 Челси 13 26
4 Арсенал Лондон 13 25
5 Тоттенхэм 14 24
6 Ливерпуль 13 23
7 Бернли 13 22
8 Уотфорд 14 21
9 Лестер Сити 14 17
10 Брайтон & Хоув Альбион 14 17
11 Саутгемптон 13 16
12 Ньюкасл Юнайтед 14 15
13 Хаддерсфилд Таун 13 15
14 Борнмут 13 14
15 Сток Сити 13 13
16 Вест Бромвич Альбион 14 12
17 Эвертон 13 12
18 Вест Хэм Юнайтед 13 10
19 Суонси Сити 13 9
20 Кристал Пэлас 14 9
Полная таблица

топ-5 тегов