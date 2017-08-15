"Вест Бромвич" объявил о переходе Бэрри



Полузащитник "Эвертона" Гарет Бэрри перешел в "Вест Бромвич", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с "дроздами" контракт до лета 2018 года.

36-летний Бэрри выступал за "Эвертон" с 2013 года, провел за клуб 155 матчей и забил 5 голов. Ранее играл за "Астон Виллу" и "Манчестер Сити". За сборную Англии сыграл 53 матча и забил 3 мяча. Чемпион Англии, обладатель Кубка Англии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,5 миллиона евро.

Не пропустите: "Фулхэм" требует у "Тоттенхэма" 56 миллионов евро за 17-летнего бека. | http://soccernews.ru