"Вест Бромвич" объявил о переходе лучшего бомбардира "Галатасарая"

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"Вест Бромвич" объявил о переходе лучшего бомбардира "Галатасарая"

Нападающий Мбайе Дианье перешёл из "Галатасарая" в "Вест Бромвич", сообщает официальный сайт клуба.

29-летний футболист сменил команду на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Летом 2019 года купить сенегальского форварда безуспешно пытался московский "Спартак".

В этом сезоне Дианье забил 11 голов в 19 матчах. Он является лучшим бомбардиром стамбульских "львов".

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