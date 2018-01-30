"Вест Бромвич" объявил о переходе Старриджа

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"Вест Бромвич" объявил о переходе Старриджа

Нападающий "Ливерпуля" Дэниэл Старридж стал игроком "Вест Бромвича", сообщает официальный сайт клуба.

"Дрозды" арендовали 28-летнего футболиста до лета 2018 года. Другие детали сделки не разглашаются.

В этом сезоне Старридж сыграл за "Ливерпуль" 14 матчей, забил 3 гола и сделал 3 результативных передачи.

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