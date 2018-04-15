"Вест Бромвич" обыгрывает "МЮ", "Манчестер Сити" становится чемпионом

Матч между "Манчестер Юнайтед" и "Вест Бромвичем" завершал воскресную программу 34 тура АПЛ. "Красные дьяволы" все еще продолжают борьбу за второе место, "дроздам" же необходима была победа, чтобы сохранить шансы на спасение. Кроме того, поражение "МЮ" в отчетной игре делало чемпионом "Манчестер Сити". "Горожане" также с интересом следили за этим матчем. Мало кто ожидал, что случится сенсация и последняя команда АПЛ выиграет на "Олд Траффорд", однако чудеса случаются.

"Вест Бромвич" до сегодняшнего дня выиграл в чемпионате только три раза, пропускал практически в каждой игре, но так вышло, что неудачные серии "дроздов" завершились.

Гости активно начали матч, Ливермор неплохо пробивал в угол ворот, однако Де Хеа в прыжке свою команду спас. Гости на этом не остановились, провели еще несколько атак, правда, удары уже были не столь опасными. Затем едва не забили хозяева поля: после навеса Санчеса мяч отскочил к Лукаку, который расстреливал Фостера с нескольких метров, но вратарь среагировал, после чего справился с добиванием от Санчеса.

В дальнейшем инициатива полностью перешла к "МЮ", игроки хозяев постоянно владели мячом, атаковали, вот только бдительность Фостера не проверяли, ударов было крайне мало, в створ "красные дьяволы" в первом тайме больше не попадали. Вспомнить можно только выход к воротам Лукаку, однако мяч у него в ногах забрал вратарь "Вест Бромвича".

Во втором тайме снова в центре внимания оказались Фостер и Лукаку, вратарь вновь вышел победителем в этой дуэли. Также Фостер отбил неплохой удар вышедшего на замену Лингарда.

Решающей же стала 73 минута, Брант навесил с углового, Матич ошибся, скинув мяч на Родригеса, а тот воспользовался подарком, отправив игровой снаряд в сетку. "МЮ" бросился отыгрываться, навалился на ворота все командой, но пробить Фостера так и не смог, самый реальный момент уже в компенсированное время упустил Смоллинг.

"МЮ" неожиданно проигрывает эту встречу, осчастливив голубую часть Манчестера.

"Манчестер Юнайтед" – "Вест Бромвич" - 0:1

Гол: Родригес, 73 – 0:1

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Линделеф, Смоллинг, Янг (Рэшфорд, 75), Погба (Мартиаль, 58), Матич, Мата, Эррера (Лингард 46), Санчес, Лукаку.

"Вест Бромвич": Фостер, Доусон, Хегази, Ньом, Гиббс, Филипс (Крыховяк, 77), Ливермор, Брант (Якоб, 90), МакКлин, Родригес, Рондон (Старридж, 85).

Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru

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