"Вест Бромвич" определился с главным тренером

"Вест Бромвич" на своём официальном сайте объявил о назначении Даррена Мура на пост главного тренера.

Напомним, что 44-летний специалист возглавлял "дроздов" с начала апреля после увольнения Алана Пардью.

Руководство "Вест Бромвича", несмотря на вылет в Чемпионшип, довольно результатами команды под руководством Мура, поэтому решило утвердить его в должности, убрав приставку "и.о.".

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