"Вест Бромвич" отказал "Манчестер Сити" в трансфере Эванса

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"Вест Бромвич" отказал "Манчестер Сити" в трансфере Эванса

Главный тренер "Вест Бромвича" Тони Пьюлис заявил, что клуб не продаст защитника Джонни Эванса в "Манчестер Сити".

"Мы отказали "Манчестер Сити" в трансфере Эванса. Наш клуб не нуждается в продаже Джонни. Мы можем пойти на это только при наличии хорошего предложения. Джонни согласен с нам и рад остаться в клубе", - приводит слова Пьюлиса официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" хочет купить 29-летнего Эванса в летнее трансферное окно.

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