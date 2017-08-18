"Вест Бромвич" отказал "Манчестер Сити" в трансфере Эванса

Главный тренер "Вест Бромвича" Тони Пьюлис заявил, что клуб не продаст защитника Джонни Эванса в "Манчестер Сити".

"Мы отказали "Манчестер Сити" в трансфере Эванса. Наш клуб не нуждается в продаже Джонни. Мы можем пойти на это только при наличии хорошего предложения. Джонни согласен с нам и рад остаться в клубе", - приводит слова Пьюлиса официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" хочет купить 29-летнего Эванса в летнее трансферное окно.

Не пропустите: Шоу все же покинет "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru