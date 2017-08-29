"Вест Бромвич" отклонил предложение "Лестера" по Эвансу

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"Вест Бромвич" отклонил предложение "Лестера" по Эвансу

"Лестер" пытается купить защитника "Вест Бромвича" Джонни Эванса.

"Лисы" сделали предложение по трансферу 29-летнего североирландца в размере 25 миллионов евро, однако "дрозды" ответили отказом, сообщает BBC.

Напомним, что на опытного центрбека также претендует "Манчестер Сити".

Стоит отметить, что в стартовавшем сезоне Эванс не сыграл за "Вест Бромвич" ни одного матча. | http://soccernews.ru

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