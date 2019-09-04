"Вест Бромвич" пожалуется на "Барселону" в ФИФА

"Вест Бромвич" готовит жалобу на "Барселону" в ФИФА, сообщает BirminghamLive.

По сведениям издания, английский клуб не получил от каталонцев оплату за трансфер нападающего Луи Барри.

"Барселона" подписала 16-летнего форварда на правах свободного агента. Но "Вест Бромвич" хочет получить 250 тысяч евро в качестве компенсации за воспитание молодого игрока. Каталонцы пока что отказываются платить.

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