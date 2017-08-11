"Вест Бромвич" продлил контракт с главным тренером

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"Вест Бромвич" продлил контракт с главным тренером
Главный тренер "Вест Бромвича" Тони Пьюлис подписал контракт, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между специалистом и клубом будет действовать до лета 2019 года. Прежний контракт завершался в конце сезона-2017/18.

В минувшем сезоне "Вест Бромвич" под руководством 59-летнего Пьюлиса занял 10-е место в Премьер-лиге.

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