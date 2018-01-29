"Вест Бромвич" сделал предложение по капитану "Уотфорда"

"Вест Бромвич" хочет купить нападающего "Уотфорда" Троя Дини, сообщает британская пресса.

"Дрозды" сделали официальное предложение по трансферу капитана "шершней" в размере 18 миллионов евро.

В этом сезоне 29-летний Дини сыграл за "Уотфорд" 17 матчей, забил 3 гола и сделал 3 результативных передачи.

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