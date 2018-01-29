"Вест Бромвич" сделал предложение по капитану "Уотфорда"

Теги уотфордвест бромвич альбионтрой дини

"Вест Бромвич" сделал предложение по капитану "Уотфорда"

"Вест Бромвич" хочет купить нападающего "Уотфорда" Троя Дини, сообщает британская пресса.

"Дрозды" сделали официальное предложение по трансферу капитана "шершней" в размере 18 миллионов евро.

В этом сезоне 29-летний Дини сыграл за "Уотфорд" 17 матчей, забил 3 гола и сделал 3 результативных передачи.

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