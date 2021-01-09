"Вест Бромвич" совершил первый трансфер при Эллардайсе

"Вест Бромвич" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Вест Хэма" Роберта Снодграсса.

Сумма трансфера пока неизвестна. 33-летний шотландец заключил с "дроздами" контракт до июня 2022 года.

Это первая зимняя сделка "Вест Бромвича", и, соответственно, первая для нового главного тренера команды Сэма Эллардайса.

Снодграсс выступал за "Вест Хэм" с января 2017 года, сыграл 85 матчей, забил 11 голов и сделал 17 ассистов.

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