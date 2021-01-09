"Вест Бромвич" совершил первый трансфер при Эллардайсе

Теги вест хэм юнайтедвест бромвич альбионроберт снодграсстрансферы

"Вест Бромвич" совершил первый трансфер при Эллардайсе

"Вест Бромвич" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Вест Хэма" Роберта Снодграсса.

Сумма трансфера пока неизвестна. 33-летний шотландец заключил с "дроздами" контракт до июня 2022 года.

Это первая зимняя сделка "Вест Бромвича", и, соответственно, первая для нового главного тренера команды Сэма Эллардайса.

Снодграсс выступал за "Вест Хэм" с января 2017 года, сыграл 85 матчей, забил 11 голов и сделал 17 ассистов.

Не пропустите: "Вест Хэм" заинтересован в подписании Жиру. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 8 января

Главные новости дня: 8 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов