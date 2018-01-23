"Вест Бромвич" усилился защитником сборной Египта

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"Вест Бромвич" усилился защитником сборной ЕгиптаЗащитник сборной Египта  Али Габр стал игроком "Вест Бромвича".

Как сообщает источник, трансфер подтвердил президент "Замалека".

Отметим, что до этого 29-летний игрок всю карьеру провел в Египте.

В составе сборной Египта Габр провел 18 игр, забив 1 гол.

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