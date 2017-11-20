"Вест Бромвич" уволил главного тренера

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"Вест Бромвич" уволил главного тренера

"Вест Бромвич" на своём официальном сайте объявил об увольнении главного тренера команды Тони Пьюлиса.

Клуб расторг контракт с 59-летним валлийским специалистом, который возглавлял "дроздов" с 1 января 2015 года.

Временным наставником команды назначен Гари Мегсон.

По итогам 12 туров "Вест Бромвич" занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе всего 10 очков.

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