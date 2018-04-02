"Вест Бромвич" уволил главного тренера

"Вест Бромвич" на своём официальном сайте объявил об увольнении главного тренера команды Алана Пардью.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Временным наставником "дроздов" назначен Даррен Мур.

По итогам 32 туров "Вест Бромвич" занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе всего 20 очков. От спасительной 17-й строчки их отделяет 10 пунктов.

Не пропустите: "Вест Бромвич" находится на грани финансового краха. | http://soccernews.ru