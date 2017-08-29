"Вест Бромвич" вступил в борьбу за Крыховяка

"Вест Бромвич" проявляет интерес к польскому полузащитнику ПСЖ Гжегожу Крыховяку, сообщает Telegraph.

По сведениям издания, английский клуб намерен арендовать футболиста в правом последующего выкупа. Также хавбеком интересуется "Лестер".

В минувшем сезоне 27-летний поляк провел за ПСЖ 18 матчей.

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