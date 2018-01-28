"Вест Бромвич" выбивает "Ливерпуль" из Кубка Англии

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"Вест Бромвич" выбивает "Ливерпуль" из Кубка Англии

Достаточно непростой жребий выпал "Вест Бромвичу" в рамках 1/16 финала Кубка Англии: команду ожидал выезд на "Энфилд". Оба соперника достаточно серьезно относятся к турниру, и в очном противостоянии они представили свои сильнейшие составы.

Ударно начали поединок команды, забив целых 3 гола уже в дебюте встречи. Сначала Салах вырвался на свидание с Фостером, последний с ударом египтянина справился, но на добивание Фирмино великолепным парашютом из-за пределов штрафной отправил мяч в сетку – 1:0. Через минуту гости ответили своим голом: Родригес принял передачу Бранта на подступах к чужой штрафной, ушел вправо и мощнейшим ударом сотряс девятку ворот Миньоле – 1:1.

А вскоре неожиданно для всех "Вест Бромвич" вышел вперед: Крыховяк разогнал атаку "дроздов" из центра на правый фланг, откуда Гиббс выполнил прострел в центр штрафной мерсисайдцев, а Родригес без особого сопротивления сделал счет 1:2.

Команды и не думали останавливаться на достигнутом, выдав еще один насыщенный на события отрезок матча. Ближе к середине тайма судья отменил третий гол "Вест Бромвича": Доусон забил головой после подачи с углового, но после просмотра видеоповтора стало очевидно, что в момент удара в офсайде был Бэрри. А уже в следующем эпизоде, опять же после паузы и при помощью видео, арбитр встречи назначил пенальти в ворота "дроздов" за фол на Салахе, однако подошедший к точке Фирмино угодил в перекладину.

В концовке тайма "Ливерпуль" имел несколько неплохих моментов, чтобы отыграться, однако в завершающей стадии мерсисайдцам не хватало немного удачи. А в добавленное время гости забили свой третий гол: Доусон принял заброс партнера на правой стороне штрафной, прострелил на дальнюю штангу, где мяч задел Матипа и залетел в ворота – 1:3.

Во втором тайме "Вест Бромвич" довольно долгое время не прижимался к своим воротам, стараясь подолгу гостить на чужой половине поля. У "красных" атакующие действия совсем не ладились: команда выглядела немного сковано и нерешительно вблизи владений "дроздов". В надежде что-то исправить тройную замену провел Юрген Клопп в середине тайма.

С уходом скоростных Окслейда-Чемберлена и Мане темп игры заметно упал, что было на руку исключительно гостевой команде. Первый опасный момент "Ливерпуль" сообразил где-то за 15 минут до конца основного времени: после неудачного выноса защитников Милнер хорошо приложился к мячу из пределов штрафной, но Форстер выручил. В следующем эпизоде голкипер дроздов уже два раза подряд спас свою команду после ударов Ингза и Милнера.

На 78-й минуте Салах все же отыграл один мяч: Александер-Арнолд забросил сферу в центр штрафной, Фирмино скинул чуть правее на Салаха, а египтянин сделал счет 2:3. Всей командой отбивался "Вест Бромвич" в концовке матча и выстоял, выбив тем самым "Ливерпуль" из Кубка Англии.

"Ливерпуль" – "Вест Бромвич" – 2:3

Голы: Фирмино, 6 – 1:0, Родригес, 7 – 1:1, Родригес, 11 – 1:2, Доусон, 46 – 1:3, Салах, 78 – 2:3

Незабитый пенальти: Фирмино, 27

"Ливерпуль": Миньоле, Александер-Арнолд, Матип, Ван Дейк, Морено, Джан (Милнер, 65), Вейналдум, Окслейд-Чемберлен (Ингз, 65), Мане (Хендерсон, 65), Салах, Фирмино

"Вест Бромвич": Фостер, Ньом, Доусон, Эванс, Гиббс (Хегази, 37), Крыховяк, Бэрри (Якоб, 72), Брант,  Ливермор, Родригес, Робсон-Кану (Филлипс, 39).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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