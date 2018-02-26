"Вест Бромвич" выдвинул ультиматум Пардью

Руководство "Вест Бромвича" выдвинуло ультиматум главному тренеру команды Алану Пардью, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, боссы "дроздов" дали 56-летнему специалисту одну неделю на исправление ситуации. То есть, если в ближайшую субботу команда не добьётся положительного результата в выездном матче с "Уотфордом", то наставник будет уволен.

По итогам 28 туров "Вест Бромвич" занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ, отставая от спасительной 17-й позиции на 7 очков.

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