"Вест Бромвич" выкупил Хегази

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"Вест Бромвич" выкупил Хегази

Защитник Ахмед Хегази стал полноценным игроком "Вест Бромвича", сообщает официальный сайт клуба.

"Дрозды" выкупили 26-летнего египтянина и заключили с ним контракт до лета 2022 года. Сумма сделки не разглашается.

Хегази выступает за "Вест Бромвич" с июля 2016 года, сыграл 19 матчей и забил 1 гол.

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