"Вест Бромвич" вылетел из АПЛ

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"Вест Бромвич" вылетел из АПЛФото: twitter.com/wba

"Вест Бромвич" следующий сезон проведет в Чемпионшипе.

В 35-м туре "дрозды" проиграли "Арсеналу" и за три тура до конца чемпионата утратили математические шансы покинуть зону вылета.

Стоит отметить, что наставник "Вест Бромвича" Сэм Эллардайс впервые в своей карьере вылетел из АПЛ.

Также уже известно, что АПЛ покинет "Шеффилд". Из Чемпионшипа в АПЛ вышли "Норвич" и "Уотфорд". Третий клуб должен завоевать путевку в плей-офф.

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