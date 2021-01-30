"Вест Хэм" арендовал Лингарда у "Манчестер Юнайтед"

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"Вест Хэм" арендовал Лингарда у "Манчестер Юнайтед"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард перебрался в "Вест Хэм".

Как сообщает сайт клуба, "молотобойцы" арендовали 28-летнего игрока до конца сезона, заплатив около одного миллиона евро.

Лингард является воспитанником "МЮ" и находится в системе клуба с 2000 года. Его трансферная стоимость оценивается в 10 миллионов евро.

В этом сезоне Лингард не провел ни одного матча в АПЛ. На его счету одна игра в Кубке Англии и две в Кубке английской лиги.

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