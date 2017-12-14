"Вест Хэм" - "Арсенал" - 0:0, "Тоттенхэм" - "Брайтон" - 2:0 (обзоры)

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"Вест Хэм" - "Арсенал" - 0:0, "Тоттенхэм" - "Брайтон" - 2:0 (обзоры)Смотрите видеообзоры матчей 17-го тура английской Премьер-Лиги, в которых "Арсенал" сыграл вничью с "Вест Хэмом", а "Тоттенхэм" одержал победу над "Брайтоном".

Также читайте отчет об играх. | soccernews.ru

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Гол Лукаку приносит "Манчестер Юнайтед" минимальную победу над "Борнмутом"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 16 46
2 Манчестер Юнайтед 16 35
3 Челси 17 35
4 Бернли 17 31
5 Ливерпуль 16 30
6 Арсенал Лондон 16 29
7 Тоттенхэм 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 16 19
11 Саутгемптон 16 18
12 Хаддерсфилд Таун 17 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 17 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
17 Вест Бромвич Альбион 16 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Суонси Сити 16 12
20 Кристал Пэлас 16 11
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