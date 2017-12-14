"Вест Хэм" - "Арсенал" - 0:0, "Тоттенхэм" - "Брайтон" - 2:0 (обзоры)

Смотрите видеообзоры матчей 17-го тура английской Премьер-Лиги, в которых "Арсенал" сыграл вничью с "Вест Хэмом", а "Тоттенхэм" одержал победу над "Брайтоном".

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