"Вест Хэм" - "Арсенал": анонс и прогноз стартового матча 22 тура АПЛ
"Вест Хэм" ‒ "Арсенал"
Стадион: "Олимпийский Стадион" (Лондон)
Начало матча: 15:30
Главный арбитр: Джонатан Мосс
12 января две самые "травматичные" команды английской Премьер-лиги – "Вест Хэм" и "Арсенал" – сойдутся в стартовом матче 22 тура. Нельзя сказать, что это лондонское дерби воспринимается как невероятно интригующее или искрометное. Скорее просто насыщенное. В последних 5 матчах обе команды забили на двоих 18 голов (15 на стороне "Арсенала"). А если рать в целом, то "молотобойцы" и вовсе являются одним из самых удобных соперников для "канониров" в рамках АПЛ. Нынешние подопечные Мануэля Пеллегрини проигрывали "Арсеналу" 22 раз в 45 поединках, а главная доля поражений приходится именно на домашние поединки.
"Вест Хэм" в этом сезоне порядком штормит. После неудачного старта команда обрела себя ближе к 10 туру, но потом начала один за одним терять своих ключевых футболистов из-за травм. В итоге в лазарете "молотобойцев" находятся 8 футболистов, и практически всех можно считать ключевыми. Во всяком случае каждый из них имеет особое место в основной обойме. Главные потери касаются задней линии. Пеллегрини уже долгое время не может рассчитывать на Бальбуэна, Рида, Фредерикса, Уилшира и Санчеса. Каждый из них мог сделать оборонительную линию или же позицию "волнореза" более надежной и стабильной. Коснулись травмы и атакующего потенциала: Ланзини и Ярмоленко все еще переживают не лучшие периоды в своей карьере, а потому тащить на себе игру "молотобойцев" впереди приходится одному Фелиппе Андерсону. Возможно, ситуация измениться с приходом Насри, которого Пеллегрини вновь решил вернуть в АПЛ.
Ситуация в "Арсенале" ненамного лучше, хотя, если говорить о травмированных, то здесь лазарет не такой широкий – он вмещает лишь Мхитаряна и Холдинга. Куда больше тех, кто уже оправился от повреждений, но находится либо на финальной стадии восстановления, либо просто пребывает в плохой форме. Определить точное количество таких футболистов невозможно, но до сегодняшнего момента в их число входили Озил, Мустафи, Косельны, Беллерин и Монреаль. Не слабый удар, в первую очередь по обороне, который, кстати, не слабо отражается и на статистике. Арсенал пропускает в 6 матчах АПЛ кряду и уже вывалился за пределы десятки лучших оборонительных команд лиги: 31 пропущенный мяч в 21 встрече – это далеко не то, на что рассчитывали фаны "канониров".
Интересные факты перед противостоянием "Вест Хэм" – "Арсенал"
Арсенал не проигрывает на выезде "Вест Хэму" в течении 11 матчей подряд. Последний раз «канониры» проиграли «молотобойцам» на выезде в ноябре 2006 года. Если говорить в целом, то у себя дома «Вест Хэм» обыграл «Арсенал» лишь дважды с начала АПЛ.
В последних 4 лондонских дерби нападающий «Арсенала» Обамеянг забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.
15 из 17 последних голов в матчах этих команд были забиты во вторых таймах.
"Вест Хэм" проиграл "Арсеналу" больше матчей в рамках АПЛ, чем любой другой соперник – 29.
Ориентировочные составы
"Вест Хэм": Фабиански – Сабалетта, Диоп, Огбонна, Кресвелл – Снодграсс, Нобл, Райс, Андерсон – Арнаутович, Кэрролл.
"Арсенал": Чех – Мустафи, Сократис, Косельны – Мейтлэнд-Найлс, Джака, Торрейра, Колашинац – Ивоби, Обамеянг – Ляказетт.
Прогноз на матч "Вест Хэм" – "Арсенал"
Букмекеры не уверены в финальной победе "Арсенала", но отдают преимущество именно им. Коэффициент на победу "канониров" равняется 2,07. На "молотобойцев" дают 3,56. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,92.
Мысли нашей редакции во многом схожи со многими авторитетными порталами. Проблемы в обороне обеих команд должны привести к голам с обеих сторон. Кроме того, в пользу этого говорит и статистика встреч: в последних 5 матчах "Арсенала" и "Вест Хэма" 3 раза мячи залетали в сетку обеих команд.
Прогноз Soccernews: обе команды забьют – да (1,5).
Игорь Малиенко | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|20
|54
|2
|Тоттенхэм
|21
|48
|3
|Манчестер Сити
|20
|47
|4
|Челси
|21
|44
|5
|Арсенал Лондон
|21
|41
|6
|Манчестер Юнайтед
|21
|38
|7
|Лестер Сити
|21
|31
|8
|Уотфорд
|21
|29
|9
|Вулверхэмптон
|21
|29
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|28
|11
|Эвертон
|21
|27
|12
|Борнмут
|21
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|26
|14
|Кристал Пэлас
|21
|22
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|18
|16
|Бернли
|21
|18
|17
|Кардифф Сити
|21
|18
|18
|Саутгемптон
|21
|16
|19
|Фулхэм
|21
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|21
|10