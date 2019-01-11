"Вест Хэм" - "Арсенал": анонс и прогноз стартового матча 22 тура АПЛ

"Вест Хэм" ‒ "Арсенал"

Стадион: "Олимпийский Стадион" (Лондон)

Начало матча: 15:30

Главный арбитр: Джонатан Мосс

12 января две самые "травматичные" команды английской Премьер-лиги – "Вест Хэм" и "Арсенал" – сойдутся в стартовом матче 22 тура. Нельзя сказать, что это лондонское дерби воспринимается как невероятно интригующее или искрометное. Скорее просто насыщенное. В последних 5 матчах обе команды забили на двоих 18 голов (15 на стороне "Арсенала"). А если рать в целом, то "молотобойцы" и вовсе являются одним из самых удобных соперников для "канониров" в рамках АПЛ. Нынешние подопечные Мануэля Пеллегрини проигрывали "Арсеналу" 22 раз в 45 поединках, а главная доля поражений приходится именно на домашние поединки.

"Вест Хэм" в этом сезоне порядком штормит. После неудачного старта команда обрела себя ближе к 10 туру, но потом начала один за одним терять своих ключевых футболистов из-за травм. В итоге в лазарете "молотобойцев" находятся 8 футболистов, и практически всех можно считать ключевыми. Во всяком случае каждый из них имеет особое место в основной обойме. Главные потери касаются задней линии. Пеллегрини уже долгое время не может рассчитывать на Бальбуэна, Рида, Фредерикса, Уилшира и Санчеса. Каждый из них мог сделать оборонительную линию или же позицию "волнореза" более надежной и стабильной. Коснулись травмы и атакующего потенциала: Ланзини и Ярмоленко все еще переживают не лучшие периоды в своей карьере, а потому тащить на себе игру "молотобойцев" впереди приходится одному Фелиппе Андерсону. Возможно, ситуация измениться с приходом Насри, которого Пеллегрини вновь решил вернуть в АПЛ.

Ситуация в "Арсенале" ненамного лучше, хотя, если говорить о травмированных, то здесь лазарет не такой широкий – он вмещает лишь Мхитаряна и Холдинга. Куда больше тех, кто уже оправился от повреждений, но находится либо на финальной стадии восстановления, либо просто пребывает в плохой форме. Определить точное количество таких футболистов невозможно, но до сегодняшнего момента в их число входили Озил, Мустафи, Косельны, Беллерин и Монреаль. Не слабый удар, в первую очередь по обороне, который, кстати, не слабо отражается и на статистике. Арсенал пропускает в 6 матчах АПЛ кряду и уже вывалился за пределы десятки лучших оборонительных команд лиги: 31 пропущенный мяч в 21 встрече – это далеко не то, на что рассчитывали фаны "канониров".

Интересные факты перед противостоянием "Вест Хэм" – "Арсенал"

Арсенал не проигрывает на выезде "Вест Хэму" в течении 11 матчей подряд. Последний раз «канониры» проиграли «молотобойцам» на выезде в ноябре 2006 года. Если говорить в целом, то у себя дома «Вест Хэм» обыграл «Арсенал» лишь дважды с начала АПЛ.

В последних 4 лондонских дерби нападающий «Арсенала» Обамеянг забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

15 из 17 последних голов в матчах этих команд были забиты во вторых таймах.

"Вест Хэм" проиграл "Арсеналу" больше матчей в рамках АПЛ, чем любой другой соперник – 29.

Ориентировочные составы

"Вест Хэм": Фабиански – Сабалетта, Диоп, Огбонна, Кресвелл – Снодграсс, Нобл, Райс, Андерсон – Арнаутович, Кэрролл.

"Арсенал": Чех – Мустафи, Сократис, Косельны – Мейтлэнд-Найлс, Джака, Торрейра, Колашинац – Ивоби, Обамеянг – Ляказетт.

Прогноз на матч "Вест Хэм" – "Арсенал"

Букмекеры не уверены в финальной победе "Арсенала", но отдают преимущество именно им. Коэффициент на победу "канониров" равняется 2,07. На "молотобойцев" дают 3,56. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,92.

Мысли нашей редакции во многом схожи со многими авторитетными порталами. Проблемы в обороне обеих команд должны привести к голам с обеих сторон. Кроме того, в пользу этого говорит и статистика встреч: в последних 5 матчах "Арсенала" и "Вест Хэма" 3 раза мячи залетали в сетку обеих команд.

Прогноз Soccernews: обе команды забьют – да (1,5).