"Вест Хэм" ближе всех к покупке Виды

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"Вест Хэм" ближе всех к покупке Виды"Вест Хэм" намерен подписать защитника "Бешикташа" Домагоя Виду.

Лондонцы предложили за игрока сборной Хорватии 22 миллиона евро, однако турки хотят выручить от продажи 35 миллионов.

Источник  сообщает, что "Вест Хэм" опережает "Эвертон" и "Ливерпуль" в борьбе за футболиста, так как они предложили меньшую сумму.

Читайте: Текущим летом на трансферы "Вест Хэм" уже потратил почти 100 миллионов евро | http://soccernews.ru

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