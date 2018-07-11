"Вест Хэм" близок к покупке бразильского хавбека

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"Вест Хэм" близок к покупке бразильского хавбека

Бразильский полузащитник "Лацио" Фелипе Андерсон перейдет в "Вест Хэм", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, лондонский клуб согласовал детали трансфера футболиста и может оформить его в ближайшие дни. Сумма трансфера составит около 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне 25-летний Андерсон провел за "Лацио" 32 матча, забил 8 голов и отдал 10 результативных передач.

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