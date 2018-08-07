"Вест Хэм" близок к покупке уругвайского нападающего за 50 миллионов евро

Уругвайский нападающий "Сельты" Макси Гомес перейдет в "Вест Хэм" , сообщает Football Espana.

По сведениям издания, английский клуб заплатит за футболиста полную сумму отступных, которая составляет 50 миллионов евро.

21-летний Гомес перешел в "Сельту" год назад из "Дефенсор Спортинг" за 4 миллиона евро. В прошлом сезоне форвард провел за "кельтов" 39 матчей и забил 18 голов.

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