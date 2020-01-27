"Вест Хэм" близок к приобретению трансферной цели "Спартака"

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"Вест Хэм" близок к приобретению трансферной цели "Спартака"

Лондонский "Вест Хэм" практически договорился по трансферу полузащитника пражской "Славии"  Томаша Соучека, сообщает Guardian.

По сведениям издания, сумма трансфера может составить около 20 миллионов евро. Английский клуб планирует завершить переговоры до конца января.

Стоит отметить, что прошлым летом футболистом активно интересовался "Спартак", но он отказался переезжать в Россию.

В нынешнем сезоне 24-летний Соучек провел за "Славию" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал три результативные передачи.

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