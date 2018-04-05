"Вест Хэм" больше не интересуется Смоловым

"Вест Хэм" больше не интересуется нападающим "Краснодара" Фёдором Смоловым, сообщает London Evening Standard.

По сведениям издания, тренерский штаб "молотобойцев" переключил внимание на форварда "Ньюкасла" Александара Митровича, который в текущем сезоне на правах аренды выступает за "Фулхэм".

Напомним, что прошлой зимой "Вест Хэм" пытался арендовать Смолова до лета 2018 года с правом выкупа за 14 миллионов евро, однако сам футболист решил в преддверии домашнего Чемпионата Мира остаться в РФПЛ.

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