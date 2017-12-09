"Вест Хэм" – "Челси" - 1:0 (обзор)

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"Вест Хэм" – "Челси" - 1:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 16-го тура АПЛ между "Вест Хэмом" и "Челси".

Не пропустите: Быстрый гол Арнаутовича принес победу "Вест Хэму" в дерби над "Челси". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 15 43
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 16 32
4 Ливерпуль 15 29
5 Тоттенхэм 16 28
6 Арсенал Лондон 15 28
7 Бернли 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 15 18
11 Хаддерсфилд Таун 16 18
12 Саутгемптон 15 17
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 16 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
17 Вест Бромвич Альбион 16 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Суонси Сити 16 12
20 Кристал Пэлас 16 11
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