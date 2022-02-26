"Вест Хэм" дал Ярмоленко дополнительный отдых из-за ситуации на Украине

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"Вест Хэм" дал Ярмоленко дополнительный отдых из-за ситуации на Украине

Фото твиттер Андрея Ярмоленко

Вингер лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко не поможет команде в ближайшие дни.

"Сейчас он не в лучшем состоянии. Мы дали ему несколько выходных. Мы говорили вчера. Андрей расстроен, а мы надеемся, что его семья будет в безопасности", - цитирует главного тренера "молотобойцев" Дэвида Мойеса BBC.

Украинец пропустит воскресный матч 27-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона".

С четверга Россия проводит военную спецоперацию по защите Донбасса, которую западные страны осуждают.

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