"Вест Хэм" дал Ярмоленко дополнительный отдых из-за ситуации на Украине

Фото твиттер Андрея Ярмоленко

Вингер лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко не поможет команде в ближайшие дни.

"Сейчас он не в лучшем состоянии. Мы дали ему несколько выходных. Мы говорили вчера. Андрей расстроен, а мы надеемся, что его семья будет в безопасности", - цитирует главного тренера "молотобойцев" Дэвида Мойеса BBC.

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