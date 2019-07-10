"Вест Хэм" договорился о покупке форварда "Айнтрахта" за 40 миллионов евро

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"Вест Хэм" договорился о покупке форварда "Айнтрахта" за 40 миллионов евро
Французский нападающий "Айнтрахта" Себастьен Аллер перейдет в "Вест Хэм", сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По данным источника, английский клуб заплатит за футболиста 40 миллионов евро. Форвард подпишет с лондонцами пятилетний контракт.

В минувшем сезоне 25-летний Аллер провел за "Айнтрахт" 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал 13 результативных передач.

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