"Вест Хэм" договорился с "Тулузой" по трансферу защитника

"Вест Хэм" согласовал с "Тулузой" детали трансфера защитника Иссы Диопа.

По данным английской прессы, капитан французской команды перейдет в английский клуб за 25-миллионов евро.

В прошлом сезоне 21-летний француз провел за "Тулузу" 41 матч во всех турнирах, забил три гола и сделал голевую передачу.

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