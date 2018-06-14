"Вест Хэм" договорился с "Тулузой" по трансферу защитника
"Вест Хэм" согласовал с "Тулузой" детали трансфера защитника Иссы Диопа.
По данным английской прессы, капитан французской команды перейдет в английский клуб за 25-миллионов евро.
В прошлом сезоне 21-летний француз провел за "Тулузу" 41 матч во всех турнирах, забил три гола и сделал голевую передачу.
Читайте: Фелипе Андерсон переходит в английский клуб | soccernews.ru
опрос
главное
-
Первая битва грандов: Португалия сразится с Испанией во втором матче группы "B"
-
Дневник Чемпионата Мира: лучший старт хозяев за 84 года, первая травма и эмоции вип-персон
-
Главные новости дня: 14 июня
-
"Фараоны" в ожидании первой победы на ЧМ: Египет встретится с Уругваем
-
Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 2 тура
Лента новостей
-
"Валенсия" нашла усиление атаки в Серии А
-
Салах в запасе: объявлены стартовые составы Египта и Уругвая
-
Роналду: "Мы собираемся обыграть Испанию"
-
"Наполи" хочет переманить вратаря "Реала"
-
Анчелотти оценил возможность работы с "Барселоной"
-
Тренер Египта сделал заявление об участии Салаха в матче с Уругваем
-
Озил рассказал, с кем он хочет сыграть в финале ЧМ-2018
-
Итальянский клуб претендует на игрока "Зенита"
-
Клопп хочет переманить в "Ливерпуль" своего бывшего подопечного
-
"Интер" намерен купить игрока "Барселоны"
-
Экс-форвард "Ювентуса" может возглавить украинский клуб
-
Претенденты на "Золотую бутсу" Чемпионата Мира уже ждут встречи с Саудовской Аравией
-
Головин: "Главным героем себя не чувствую"
-
"Наполи" предложил "Челси" компромисс в вопросе Сарри
-
Пресс-секретарь Путина поделился мнением о жестах президента во время матча Россия - Саудовская Аравия
-
Пике прокомментировал решение Гризманна остаться в "Атлетико"
-
Бьелса возглавил команду из Чемпионшипа
-
Месси хочет видеть в "Барселоне" игрока ПСЖ
-
"Барселона" намерена заменить Силлессена его соотечественником
-
В преддверии покупки "Реалом" Алиссона Навас принял решение по своему будущему
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31